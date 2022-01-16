Печатные СМИ в Украине с сегодняшнего дня будут выходить на украинском языке

Печатные СМИ в Украине с сегодняшнего дня будут выходить на украинском языкеhttps://racurs.ua/n165774-pechatnye-smi-v-ukraine-s-segodnyashnego-dnya-budut-vyhodit-na-ukrainskom-yazyke.htmlРакурс
В Украине сегодня, 16 января, вступила в силу норма ст. 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающая, что с этой даты печатные средства массовой информации общегосударственной и региональной сфер распространения должны издаваться на государственном языке.
Это предусмотрено текстом закона, опубликованным в официальном издании «Голос Украины» 16 мая 2019 года.
Соответствующие требования не распространяются на печатные СМИ, издаваемые исключительно на:
- крымскотатарском языке;
- других языках коренных народов Украины;
- английском языке;
- другом официальном языке Евросоюза, независимо от того, содержат ли они тексты на государственном языке.
Отмечается, что печатные СМИ, которые подпадают под действие этого ограничения, могут издаваться и на других языках в случае соблюдения требования о наличии аналогичного тиража и на государственном языке. В этом случае все языковые версии должны:
- издаваться под одинаковым названием;
- соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати;
- иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день;
- распространение по подписке должно предусматривать возможности подписки в Украине аналогичного издания на государственном языке;
- иметь возможность предоплаты в Украине аналогичного издания на государственном языке в случае распространения иноязычного варианта подписки.
Кроме того, в каждом месте распространения печатных СМИ печатные издания на украинском языке должны составлять не менее 50% названий.
Для печатных СМИ местной сферы распространения соответствующие законодательные нормы вступят в силу 16 июля 2024 года.