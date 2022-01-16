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Ракурс
В Украине вступило в силу новое требование закона о языке, фото: «Детектор.медіа»

Печатные СМИ в Украине с сегодняшнего дня будут выходить на украинском языке

16 янв 2022, 10:49
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В Украине сегодня, 16 января, вступила в силу норма ст. 25 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающая, что с этой даты печатные средства массовой информации общегосударственной и региональной сфер распространения должны издаваться на государственном языке.

Это предусмотрено текстом закона, опубликованным в официальном издании «Голос Украины» 16 мая 2019 года.

Соответствующие требования не распространяются на печатные СМИ, издаваемые исключительно на:

  • крымскотатарском языке;
  • других языках коренных народов Украины;
  • английском языке;
  • другом официальном языке Евросоюза, независимо от того, содержат ли они тексты на государственном языке.

Отмечается, что печатные СМИ, которые подпадают под действие этого ограничения, могут издаваться и на других языках в случае соблюдения требования о наличии аналогичного тиража и на государственном языке. В этом случае все языковые версии должны:

  • издаваться под одинаковым названием;
  • соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати;
  • иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день;
  • распространение по подписке должно предусматривать возможности подписки в Украине аналогичного издания на государственном языке;
  • иметь возможность предоплаты в Украине аналогичного издания на государственном языке в случае распространения иноязычного варианта подписки.

Кроме того, в каждом месте распространения печатных СМИ печатные издания на украинском языке должны составлять не менее 50% названий.


Для печатных СМИ местной сферы распространения соответствующие законодательные нормы вступят в силу 16 июля 2024 года.

Источник: Ракурс


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