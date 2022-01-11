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Ракурс
Языковой закон — что изменится с 16 января

Языковой закон — что изменится с 16 января

11 янв 2022, 21:17
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Новая норма языкового закона вступает в силу с 16 января 2022 года. Согласно тексту нормативного акта «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в это воскресенье заработает ст. 25, которая регламентирует использование государственного языка в области печатных средств массовой информации.

С 16 января все печатные СМИ общегосударственной и региональной сфер распространения в Украине должны издаваться на украинском языке. Печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке выпускается тираж этого издания на госязыке. Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати.

Требования не распространяются на печатные СМИ, которые издаются исключительно на:

  • крымскотатарском языке,

  • других языках коренных народов Украины,

  • английском языке,

  • другом официальном языке Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на государственном языке.


Однако, согласно статье 25 закона, в каждом месте распространения печатных СМИ печатные издания на украинском языке должны составлять не менее 50%.

Напомним, с 16 июля 2021 года вступила в силу норма закона об обязательном издании 50% книг на украинском языке, о проведении концертов, шоу-программ, культурных и развлекательных мероприятий и о демонстрации фильмов на украинском языке.

Источник: Ракурс


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