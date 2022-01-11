Мовний закон - що зміниться з 16 січня

https://racurs.ua/ua/n165578-movnyy-zakon-scho-zminytsya-z-16-sichnya.html

Ракурс

Нова норма мовного закону набуває чинності з 16 січня 2022 року. Відповідно до тексту нормативного акта «Про забезпечення функціонування української мови як державної» цієї неділі запрацює ст. 25, що регламентує використання державної мови у галузі друкованих засобів масової інформації.

З 16 січня всі друковані ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер поширення в Україні мають видаватися українською мовою. Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими мовами за умови одночасного випуску тиражу видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку.

Вимоги не поширюються на друковані ЗМІ, що видаються виключно:

кримськотатарською мовою,

іншими мовами корінних народів України,

англійською мовою,

іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою.



Проте, згідно зі ст. 25 закону, у кожному місці розповсюдження друкованих ЗМІ друковані видання українською мовою мають становити не менше ніж 50%.

Нагадаємо, з 16 липня 2021 року набула чинності норма закону про обов’язкове видання 50% книг українською мовою, про проведення концертів, шоу-програм, культурних та розважальних заходів та про демонстрацію фільмів українською мовою.