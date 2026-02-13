Польша освободила от наказания польских добровольцев, воюющих в ВСУ. Фото:

Польща звільнила від покарання польських добровольців, які стали на захист України.

Ухвалений законопроект установлює амністію для добровольців із Польщі в лавах Сил оборони України, зокрема вже засуджених. За проголосували 406 парламентарів, а 19 утрималися. Проти голосували четверо депутатів — представники ультраправої партії «Конфедерація» та один депутат від «Право і справедливість». Про це йдеться в картці законопроекту на сайті польського Сейму.

За інформацією видання Rzeczpospolita, раніше закон міг карати поляків позбавленням волі на строк від трьох місяців до п’яти років, якщо ті брали участь у бойових діях на боці іноземної держави.

Однак автори проекту закону наголошували, що не було засуджено жодного польського добровольця ЗСУ.

Інформація з Міністерства юстиції Польщі свідчить, що між 2021 і 2025 роками одне провадження було умовно припинено, дві людини було засуджено до двох років позбавлення волі, одну людину — до «іншого покарання з конфіскацією майна», ще одну — на понад 20 років позбавлення волі (інших подробиць не надавали).

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що Генеральний штаб ЗСУ таємно оголосив про розпуск Інтернаціонального легіону, створеного на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Командування вирішило перевести іноземців до штурмових підрозділів ЗСУ, які виконують найнебезпечніші бойові завдання.

