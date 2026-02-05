Польша передаст Украине 48-й пакет военной помощи. Фото:

Польща передасть Україні 48-й пакет військової допомоги.

Вартість нового пакета складатиме близько 200 млн злотих. У цей пакет увійде переважно бронетехніка. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 5 лютого під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Також Туск, коментуючи можливу передачу Києву винищувачів МіГ-29 заявив, що Варшава готова передати ці літаки ЗСУ, якщо в цьому є потреба. Однак МіГи передадуть не просто так, а в обмін на українські безпілотники.

Ми говорили тут про взаємний обмін, і Україна готова до такого обміну. Йдеться про українські дрони, оскільки ми хочемо будувати в Польщі ефективну систему протидії дронам, і наші дронові можливості та співпраця з Україною є для нас у цьому питанні пріоритетом, — заявив Туск.

Також про нову допомогу ЗСУ оголосили Фінляндія і Швеція. Від Фінляндії Україна отримає техніку на 43 млн євро, а від Швеції майже 41 млн 150 тис. євро підуть на енергетику, зокрема на відновлення інфраструктури та фінансування електростанцій.

Нагадаємо, наприкінці січня Міністерство оборони Норвегії заявило, що нещодавно передали Україні велику партію ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS. В Осло впевнені, що це дозволить продовжити захист українських міст від російських ракетних атак.