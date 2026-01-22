Норвегія заявила про передачу Україні великої партії ракет для систем NASAMS. Фото:

Україна отримала від Норвегії військову допомогу в якості ракет для ППО.

Норвезький уряд заявив, що нещодавно передав українській стороні велику партію ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS. В Осло впевнені, що це дозволить продовжити захист українських міст від російських ракетних атак. Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії.

Зазначається, що про передачу боєприпасів мова йшла в ході переговорів норвезького міністра оборони Туре О. Сандвіка з очільником Міноборони України Михайлом Федоровим. Норвезька сторона наголосила, що посилення української ППО є пріоритетом для неї.

Завдяки тісній співпраці зі Сполученими Штатами та іншими партнерами Норвегія оперативно поставила Україні ракети на критичному етапі, забезпечивши безперервну роботу системи NASAMS для захисту українських громадян від смертельних повітряних ударів, — наголосив Сандвік.

Нагадаємо, 13 січня Міністерстві оборони заявляли, що Україна нагально потребує додаткових ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot та NASAMS, щоб захищати критичну інфраструктуру від масованих ударів армії Російської Федерації.