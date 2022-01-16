Друковані ЗМІ в Україні відсьогодні виходитимуть державною мовою

В Україні набула чинності нова вимога закону про мову, фото: «Детектор.медіа»

https://racurs.ua/ua/n165774-drukovani-zmi-v-ukrayini-vidsogodni-vyhodytymut-derjavnou-movou.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 16 січня, набула чинності норма ст. 25 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», котра передбачає, що з цієї дати друковані засоби масової інформації загальнодержавної та регіональної сфер поширення мають видаватися державною мовою.

Це передбачено текстом закону, опублікованим в офіційному виданні «Голос України» 16 травня 2019 року.

Відповідні вимоги не поширюються на друковані ЗМІ, що видаються виключно:

кримськотатарською мовою;

іншими мовами корінних народів України;

англійською мовою;

іншою офіційною мовою Євросоюзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою.

Зазначається, що друковані ЗМІ, які підпадають під дію цього обмеження, можуть видаватися й іншими мовами в разі дотримання вимоги щодо наявності аналогічного тиражу і державною мовою. В такому разі всі мовні версії повинні:

видаватися під однаковою назвою;

відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку;

мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день;

мати можливість передплати в Україні аналогічного видання державною мовою в разі розповсюдження іншомовного варіанту передплатою.

Крім того, у кожному місці розповсюдження друкованих ЗМІ друковані видання українською мовою мають становити не менше ніж 50% назв.

Для друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження відповідні законодавчі норми набудуть чинності з 16 липня 2024 року.