В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За минувшие сутки, 15 января, зафиксированы 6 тыс. 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 503 ребенка и 92 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 957 человек, выздоровели 2 тыс. 359 больных.

От осложнений коронавируса за сутки умерли 88 человек.

В течение 15 января в Украине вакциной от COVID-19 были привиты 39 тыс. 769 человек. Из них:

первую дозу получили 13 тыс. 43 человека;

вторую дозу получили — 18 тыс. 760 человек;

дополнительную дозу получили 214 человек;

бустерную дозу получили 7 тыс. 752 человека.

За сутки проведено 43 тыс. 701 тестирование на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: