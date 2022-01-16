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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус за сутки обнаружили у более чем 500 детей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n165773-koronavirus-za-sutki-obnarujili-u-bolee-chem-500-detey-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.
За минувшие сутки, 15 января, зафиксированы 6 тыс. 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 503 ребенка и 92 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 957 человек, выздоровели 2 тыс. 359 больных.
От осложнений коронавируса за сутки умерли 88 человек.
В течение 15 января в Украине вакциной от COVID-19 были привиты 39 тыс. 769 человек. Из них:
- первую дозу получили 13 тыс. 43 человека;
- вторую дозу получили — 18 тыс. 760 человек;
- дополнительную дозу получили 214 человек;
- бустерную дозу получили 7 тыс. 752 человека.
За сутки проведено 43 тыс. 701 тестирование на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 3 млн 754 тыс. 458 человек;
- выздоровели 3 млн 553 тыс. 642 пациента;
- умерли 98 тыс. 283 больных;
- привиты 14 тыс. 985 тыс. 43 человека (из них первую дозу получил 14 млн 985 тыс. 41 человек, две дозы — 14 млн 259 тыс. 590 человек, дополнительную дозу — 9 тыс. 512 человек, бустерную дозу — 94 тыс. 948 человек).
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