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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус за сутки обнаружили у более чем 500 детей (ИНФОГРАФИКА)

16 янв 2022, 09:56
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За минувшие сутки, 15 января, зафиксированы 6 тыс. 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 503 ребенка и 92 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 957 человек, выздоровели 2 тыс. 359 больных.

От осложнений коронавируса за сутки умерли 88 человек.

В течение 15 января в Украине вакциной от COVID-19 были привиты 39 тыс. 769 человек. Из них:

  • первую дозу получили 13 тыс. 43 человека;
  • вторую дозу получили — 18 тыс. 760 человек;
  • дополнительную дозу получили 214 человек;
  • бустерную дозу получили 7 тыс. 752 человека.

За сутки проведено 43 тыс. 701 тестирование на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:


  • заболели 3 млн 754 тыс. 458 человек;
  • выздоровели 3 млн 553 тыс. 642 пациента;
  • умерли 98 тыс. 283 больных;
  • привиты 14 тыс. 985 тыс. 43 человека (из них первую дозу получил 14 млн 985 тыс. 41 человек, две дозы — 14 млн 259 тыс. 590 человек, дополнительную дозу — 9 тыс. 512 человек, бустерную дозу — 94 тыс. 948 человек).

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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