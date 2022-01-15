Коронавирус обнаружили у предстоятеля ПЦУ Епифания. Фото: pomisna.info

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил положительный тест на COVID-19.

Результаты тестирования стали известны сегодня, 15 января. В 2021 году митрополит прошел полный курс вакцинации от коронавирусной болезни. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что в связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении. В течение следующей недели предстоятель ПЦУ не будет совершать богослужений и принимать посетителей.

Просим духовенство и верных возносить молитвы о скорейшем выздоровлении предстоятеля Православной церкви Украины, — отметили в церкви.

Напомним, в последнее время в Украине возросло количество случаев инфицирования коронавирусной болезнью. В субботу, 14 января, заболели 10 тыс. 69 украинцев. В больницы попали 1 тыс. 682 человека, от осложнений болезни скончались 127 больных.