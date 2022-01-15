Необычный способ быстро заснуть изобрели ученые. Фото: incrussia.ru

https://racurs.ua/n165763-neobychnyy-sposob-bystro-usnut-izobreli-uchenye-iz-ujnoy-korei.html

Ракурс

Неожиданный способ быстро уснуть нашли ученые из Национального университета Сеула.

Ученые уверены, что надетые на ночь носки помогают снизить температуру тела, что способствует комфортному отходу ко сну. Носки позволяют расширить дистальные сосуды и обеспечить приток крови к ступням, в результате чего температура тела начинает снижаться. Об этом сообщает издание Express.

В научном исследовании приняли участие шесть человек, согласившихся на исследование их слов. Каждый из участников эксперимента сначала спал в носках, потом без них. Спали все при температуре в 23° по Цельсию.

Оказалось, что люди засыпали в носках на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами, и в 7,5 раз реже просыпались ночью. Общее время сна также оказалось на 32 минуты дольше, а эффективность сна — на 7,6% выше. Исследователи говорят, что улучшить качество сна можно с помощью воздействия на температуру ног на протяжении всего времени сна.

Однако представители организации Sleep Foundation предупредили, что такой способ может не подойти пожилым людям. Также спать в носках не рекомендуют тем, кто имеет проблемы с кровообращением.

Напомним, в январе на выставке CES 2022 представили умную лампочку с радаром, которая умеет отслеживать сон и измерять частоту сердцебиения человека в комнате. Помимо пульса, это позволяет лампочке отслеживать сон и падение на пол при ходьбе.

Источник: Express