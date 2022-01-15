При восхождении на Говерлу погибла туристка, есть травмированные. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n165762-tragediya-na-goverle-pri-voshojdenii-na-goru-pogibla-turistka-foto.html

Ракурс

Гибель туриста произошла при восхождении на гору Говерла в Ивано-Франковской области.

Трагедия случилась в Надворнянском районе в субботу, 15 января, в 11.15. Один человек погиб, а два туриста получили травмы с различными степенями тяжести. Все туристы прибыли на отдых из города Южное Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Спасатели отметили, что в 14.40 35-летнего мужчину с травмой ноги отвезли в спортивную базу «Заросляк» и передали медикам. А в 14.30 сотрудники ГСЧС также нашли травмированную 33-летнюю туристку, ей организовали сопровождение.

Во время восхождения на Говерлу погибла 57-летняя женщина, обстоятельства ее смерти выясняют полицейские.

Напомним, украинские спасатели создали мобильное приложение для передачи сигналов SOS в горах. В ГСЧС уверяют, что новое приложение поможет улучшить поиск потерявшихся туристов в горах.