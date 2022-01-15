При сходженні на Говерлу загинула туристка, є травмовані. Фото: ДСНС

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Загибель туриста сталася при сходженні на гору Говерла в Івано-Франківській області.

Трагедія сталася у Надвірнянському районі в суботу, 15 січня, об 11.15. Одна особа загинула, а двоє туристів отримали травми з різними ступенями тяжкості. Всі туристи прибули на відпочинок з міста Южне Одеської області. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Рятувальники зазначили, що об 14.40 35-річного чоловіка з травмою ноги транспортували до спортивної бази «Заросляк» та передали медикам. А об 14.30 співробітники ДСНС також знайшли травмовану 33-річну туристку, їй організували супровід.

Під час сходження на Говерлу загинула 57-річна жінка, обставини її смерті з’ясовують поліцейські.

Нагадаємо, українські рятувальники створили мобільний додаток для передачі сигналів SOS у горах. У ДСНС переконують, що новий застосунок допоможе покращити пошук туристів, що загубилися в горах.