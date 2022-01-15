Незвичний спосіб швидко заснути винайшли вчені з Південної Кореї

Незвичний спосіб швидко заснути винайшли вчені. Фото: incrussia.ru

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Несподіваний спосіб швидко заснути знайшли вчені з Національного університету Сеула.

Науковці упевнені, що надягнуті на ніч шкарпетки допомагають знизити температуру тіла, що сприяє комфортному відходу до сну. Шкарпетки дозволяють розширити дистальні судини та забезпечити приплив крові до ступень, внаслідок чого температура тіла починає знижуватися. Про це повідомляє видання Express.

У науковому дослідженні взяли участь шестеро осіб, які погодилися на дослідження їхніх слів. Кожен з учасників експерименту спочатку спав у шкарпетках, потім без них. Спали всі при температурі в 23° за Цельсієм.

Виявилося, що люди засинали у шкарпетках на 7,5 хвилини швидше, ніж з босими ногами, і в 7,5 разів рідше прокидалися вночі. Загальний час сну також виявився на 32 хвилини довше, а ефективність сну — на 7,6% вище. Дослідники кажуть, що поліпшити якість сну можна за допомогою впливу на температуру ніг протягом усього часу сну.

Однак представники організації Sleep Foundation попередили, що такий спосіб може не підійти літнім людям. Також спати у шкарпетках не рекомендують тим, хто має проблеми з кровообігом.

Нагадаємо, у січні на виставці CES 2022 представили розумну лампочку з радаром, яка вміє відстежувати сон і вимірювати частоту серцебиття людини в кімнаті.

Джерело: Express