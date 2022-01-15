Коронавірус виявили у предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Фото: pomisna.info

https://racurs.ua/ua/n165764-koronavirus-vyyavyly-u-predstoyatelya-pcu-epifaniya.html

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Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав позитивний тест на COVID-19.

Результати тестування стали відомі сьогодні, 15 січня. У 2021 році митрополит пройшов повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби. Про це повідомила прес-служба ПЦУ.

Зазначається, що у зв’язку із захворюванням митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні. Упродовж наступного тижня предстоятель ПЦУ не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів.

Просимо духовенство і вірних підносити молитви про швидке одужання предстоятеля Православної церкви України, — зазначили в церкві.

Нагадаємо, останнім часом в Україні зросла кількість випадків інфікування коронавірусною хворобою. У суботу, 14 січня, захворіли 10 тис. 69 українців. У лікарні потрапили 1 тис. 682 особи, від ускладнень хвороби померли 127 хворих.