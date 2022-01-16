Выставленный в Британском музее в Лондоне барельеф из Ниневии «Охота на диких ослов». Фото: Eva-Maria Geigl/IJM/CNRS-Université de Paris

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Лошади активно применялись людьми в военном деле до сравнительно недавнего времени. Однако они были не первым «военным животным», выведенным людьми.

Археологические находки из Месопотамии свидетельствовали, что еще примерно 4,5 тыс. лет назад (как минимум за 500 лет до прибытия в регион одомашненных лошадей), жители региона запрягали непарнокопытных в церемониальные или военные четырехколесные повозки. Но подлинная природа этих животных оставалась неизвестной, сообщает пресс-служба Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

ДНК-анализ костей, найденных на севере Сирии, раскрыл тайну этих животных, которых в древних источниках называли кунгами — они были следствием скрещивания домашнего осла и дикого осла из Сирии (гемиона), вымершего в начале XX века.

Это делает их самым древним образцом животного гибрида, созданного людьми, — отмечается в статье.

Для скрещивания брали самку домашнего осла и самца дикого. Полученный детеныш был сильнее и быстрее домашних ослов (и намного быстрее лошадей).

Хотя кунги были более управляемыми, чем гемионы, процесс их разведения создавал ряд трудностей — поскольку гибриды были бесплодны, а дикие ослы неприручаемыми, для появления нового гибрида приходилось каждый раз скрещивать самку с ранее пойманным диким ослом (сцена ловли даже изображена на ассирийском барельефе из Ниневии).

В конце концов, кунги были вытеснены домашними лошадьми, которых было намного легче разводить.