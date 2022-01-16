Виставлений в Британському музеї у Лондоні барельєф з Ніневії «Полювання на диких ослів». Фото: Eva-Maria Geigl / IJM / CNRS-Université de Paris

https://racurs.ua/ua/n165772-poperednykiv-koney-sered-viyskovyh-tvaryn-vstanovyly-ucheni-foto.html

Ракурс

Коні активно застосовувалися людьми у військовій справі до порівняно недавнього часу. Проте вони були не першою «військовою твариною», виведеною людьми.

Археологічні знахідки з Месопотамії свідчили, що ще приблизно 4,5 тис. років тому (щонайменше за 500 років до прибуття в регіон одомашнених коней), жителі регіону запрягали непарнокопитних у церемоніальні або військові чотириколісні вози. Але справжня природа цих тварин залишалася невідомою, повідомляє прес-служба Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS).

ДНК-аналіз кісток, знайдених на півночі Сирії, розкрив таємницю цих тварин, яких у стародавніх джерелах називали кунгами — вони були наслідком схрещування домашнього осла і дикого осла з Сирії (геміона), який вимер на початку XX століття.

Це робить їх найдавнішим зразком тваринного гібрида, створеного людьми, — наголошується в статті.

Для схрещування брали самку домашнього осла та самця дикого. Отримане дитинча було сильнішим і швидшим за домашніх ослів (і набагато швидшими за коней).

Хоча кунги були більш керованими за геміонів, процес їх розведення створював низку труднощів — оскільки гібриди були безплідними, а дикі осли неприручуваними, для появи нового гібрида доводилося щоразу схрещувати самку з раніше спійманим диким ослом (сцену захоплення навіть зображено на ассирійському барельєфі з Ніневії).

Тож зрештою кунги були витіснені домашніми конями, яких було набагато легше розводити.