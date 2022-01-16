Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n165771-vozvraschaysya-domoy-zelenskiy-ob-uhode-shevchenko-s-trenerskoy-doljnosti.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на новость об уходе бывшего тренера национальной сборной Андрея Шевченко с должности главного тренера итальянского футбольного клуба «Дженоа».

В сообщении, опубликованном на странице Зеленского в социальной сети Фейсбук, президент призывает Шевченко возвращаться работать в Украину, подчеркивая, что больше всего его любят именно на Родине.

Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый «клубный блин комом» в начале большой карьеры великого тренера, — подчеркнул Зеленский. — Верим — не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой.

Стоит добавить, что ряд пользователей соцсетей в комментариях на странице Зеленского негативно отреагировали на такое заявление президента, считая его неуместным на фоне ожидаемого обострения российской агрессии.

Вчера, 15 января, стало известно об уходе Шевченко с должности в «Дженоа», на котором тот проработал всего два месяца из трех, предусмотренных контрактом. Под руководством Шевченко в 11 матчах команда одержала только одну победу и находится на 19-м месте среди 20 команд в итальянской «Серии А».

Напомним, в сентябре 2021 года Зеленский словами «Украина возвращает свое!» поздравил украинского боксера Александра Усика с победой в поединке, по результатам которого тот получил чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.