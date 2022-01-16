Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n165771-povertaysya-dodomu-zelenskyy-pro-zvilnennya-shevchenka-z-trenerskoyi-posady.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, відреагував на новину про звільнення колишнього тренера національної збірної Андрія Шевченка з посади головного тренера італійського футбольного клубу «Дженоа».

У повідомленні, опублікованому на сторінці Зеленського в соціальній мережі Фейсбук, президент закликає Шевченка повертатися працювати до України, наголошуючи, що найбільше його любляться саме на Батьківщині.

Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Тому нехай це буде лише «перший клубний млинець нанівець» на початку великої кар'єри великого тренера, — наголосив Зеленський. — Віримо — не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим! І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому.

Варто додати, низка користувачів соцмереж у коментарях на сторінці Зеленського негативно відреагували на таку заяву президента, вважаючи її недоречною на тлі очікуваного загострення російської агресії.

Вчора, 15 січня, стало відомо про звільнення Шевченка з посади у «Дженоа», на якій той пропрацював лише два місяці з трьох, передбачених контрактом. Під керівництвом Шевченка у 11 матчах команда здобула лише одну перемогу у наразі перебуває на 19-му місці серед 20 команд в італійській «Серії А».

Нагадаємо, у вересні 2021 року Зеленський словами «Україна повертає своє!» привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою в поєдинку, за результатами якого той здобув чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.