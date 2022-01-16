В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165773-koronavirus-za-dobu-vyyavyly-u-ponad-500-ditey-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 15 січня, зафіксовано 6 тис. 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 503 дитини та 92 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Госпіталізували за добу 1 тис. 957 осіб, одужали 2 тис. 359 хворих.

Від ускладнень коронавірусу за добу померли 88 осіб.

Впродовж 15 січня в Україні вакциною від COVID-19 було щеплено 39 тис. 769 людей. З них:

першу дозу отримали 13 тис. 43 людини;

другу дозу отримали — 18 тис. 760 людей;

додаткову дозу отримали 214 людей;

бустерну дозу отримали 7 тис. 752 людини.

За добу здійснено 43 тис. 701 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні: