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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус за добу виявили у понад 500 дітей (ІНФОГРАФІКА)

16 січ 2022, 09:56
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 15 січня, зафіксовано 6 тис. 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 503 дитини та 92 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Госпіталізували за добу 1 тис. 957 осіб, одужали 2 тис. 359 хворих.

Від ускладнень коронавірусу за добу померли 88 осіб.

Впродовж 15 січня в Україні вакциною від COVID-19 було щеплено 39 тис. 769 людей. З них:

  • першу дозу отримали 13 тис. 43 людини;
  • другу дозу отримали — 18 тис. 760 людей;
  • додаткову дозу отримали 214 людей;
  • бустерну дозу отримали 7 тис. 752 людини.

За добу здійснено 43 тис. 701 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:


  • захворіли 3 млн 754 тис. 458 осіб;
  • одужали 3 млн 553 тис. 642 пацієнти;
  • померли 98 тис. 283 хворих;
  • щеплено 14 тис. 985 тис. 43 людини (з них першу дозу отримала 14 млн 985 тис. 41 людина, дві дози — 14 млн 259 тис. 590 людей, додаткову дозу — 9 тис. 512 людей, бустерну дозу — 94 тис. 948 людей).

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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