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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус за добу виявили у понад 500 дітей (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n165773-koronavirus-za-dobu-vyyavyly-u-ponad-500-ditey-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.
За минулу добу, 15 січня, зафіксовано 6 тис. 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 503 дитини та 92 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Госпіталізували за добу 1 тис. 957 осіб, одужали 2 тис. 359 хворих.
Від ускладнень коронавірусу за добу померли 88 осіб.
Впродовж 15 січня в Україні вакциною від COVID-19 було щеплено 39 тис. 769 людей. З них:
- першу дозу отримали 13 тис. 43 людини;
- другу дозу отримали — 18 тис. 760 людей;
- додаткову дозу отримали 214 людей;
- бустерну дозу отримали 7 тис. 752 людини.
За добу здійснено 43 тис. 701 тестування на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 3 млн 754 тис. 458 осіб;
- одужали 3 млн 553 тис. 642 пацієнти;
- померли 98 тис. 283 хворих;
- щеплено 14 тис. 985 тис. 43 людини (з них першу дозу отримала 14 млн 985 тис. 41 людина, дві дози — 14 млн 259 тис. 590 людей, додаткову дозу — 9 тис. 512 людей, бустерну дозу — 94 тис. 948 людей).
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