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Ракурс
Коронавирус — Минздрав назвал четыре региона с максимумом новых заражений

Коронавирус — Минздрав назвал четыре региона с максимумом новых заражений

17 янв 2022, 08:47
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 16 января, диагностировали у 5 тыс. 72 больных.

Больше всего новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 обнаружили во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковских областях и в Киеве.

Коронавирус в регионах, данные на 17 января

Об этом в своих соцсетях сообщило Министерство здравоохранения (МОЗ).

Среди новых больных 407 детей и 72 медработника. В сутки от осложнений коронавируса умерли 78 граждан.

Отметим, что на выходные количество тестирований в стране традиционно меньше, поэтому в эти дни регистрируется и меньшее количество заражений.


На прошлой неделе количество больных коронавирусом в Украине начало увеличиваться по сравнению с ситуацией в канун Нового года. Но по состоянию на 16 января в оранжевой зоне эпидемической опасности оставались только две области — Ивано-Франковская и Сумская.

Источник: Ракурс


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