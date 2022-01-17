Беги, Вова, беги — как в Киеве встретили Порошенко

https://racurs.ua/n165797-begi-vova-begi-kak-v-kieve-vstretili-poroshenko-foto.html

Ракурс

Петр Порошенко вернулся в Украину.

Возле аэропорта «Киев» (Жуляны), где утром 17 января приземлился самолет с Порошенко, собралось около 1−1,5 тыс. человек.

Они выкрикивают «Зелю прочь!». В Жулянах также немало лозунгов, написанных на баннерах и растяжках. Например, следующие:

«Порох есть. Дадим огня», «Вернем достоинство», «Украине нужен Порох, а не ваЗЕлин», «Киев за Пороха», «Руки прочь от Порошенко», «К булаве надо голову», «Зебоягуз, Зебрехун, Зенещастье».

С импровизированной сцены выступили сторонники Порошенко из «Евросолидарности» и лидеры других фракций в Раде, например, Кира Рудык и Роман Костенко из «Голоса».

На аэродроме очень усилили охрану.

Напомним, что заседание Печерского суда, на котором Порошенко должны избрать меру пресечения, запланировано на сегодня, оно должно начаться в 11.00.

Порошенко пообещал, что прибудет в суд вовремя. Напомним, что он 17 декабря уехал из Украины. Это произошло спустя несколько часов после того, как ГБР не удалось вручить экс-президенту уведомление о подозрении в «угольном деле».

В сентябре-ноябре 2021 года в производстве уже сообщено о подозрении нардепу Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяри и экс-минситру энергетики Владимиру Демчишину. Производство расследуется по статьям «финансирование терроризма», «госмена» и «создание террористической организации». В декабре подозрение объявили и Порошенко, при этом суд 6 января 2022 года арестовал его имущество.

Порошенко несколько раз подтверждал, что вернется из-за границы 17 января и придет на допрос.