«Нормандская четверка» готовит встречу политсоветников — росСМИ

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На переговорах по Донбассу политсоветники «нормандской четверки» могут снова встретиться в ближайшие недели.

Об этом 17 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник из российского истеблишмента.

Всеми сторонами проводится подготовка новой встречи представителей политсоветников «нормандской четверки». Речь идет о конце января — начале февраля, — сказал собеседник агентства.

Место проведения встречи пока не утверждено.

В повестке дня — обсуждение условий имплементации существующих политических механизмов урегулирования конфликта. Новые или альтернативные механизмы не обсуждаются, сказал источник.

На прошлой неделе о подготовке встречи сообщал ряд СМИ со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Сегодня в Киев прибывает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В «нормандскую четверку» входят Германия, Франция, Украина и Россия. Эта группа создана для урегулирования ситуации на востоке Украины.

6 января заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

10 января встречу с советниками лидеров Франции и Германии провели Владимир Зеленский и Андрей Ермак.