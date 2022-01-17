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«Нормандская четверка» готовит встречу политсоветников — росСМИ
«Нормандская четверка» готовит встречу политсоветников — росСМИhttps://racurs.ua/n165800-normandskaya-chetverka-gotovit-vstrechu-politsovetnikov-rossmi.htmlРакурс
На переговорах по Донбассу политсоветники «нормандской четверки» могут снова встретиться в ближайшие недели.
Об этом 17 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник из российского истеблишмента.
Всеми сторонами проводится подготовка новой встречи представителей политсоветников «нормандской четверки». Речь идет о конце января — начале февраля, — сказал собеседник агентства.
Место проведения встречи пока не утверждено.
В повестке дня — обсуждение условий имплементации существующих политических механизмов урегулирования конфликта. Новые или альтернативные механизмы не обсуждаются, сказал источник.
На прошлой неделе о подготовке встречи сообщал ряд СМИ со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Сегодня в Киев прибывает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
В «нормандскую четверку» входят Германия, Франция, Украина и Россия. Эта группа создана для урегулирования ситуации на востоке Украины.
6 января заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
10 января встречу с советниками лидеров Франции и Германии провели Владимир Зеленский и Андрей Ермак.
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