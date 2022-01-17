Кличко вдруге захворів на COVID-19

Віталій Кличко, фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n165803-klychko-vdruge-zahvoriv-na-covid-19.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко знову отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому, — зазначив Кличко.

Також Кличко закликав громадян бути обережними в умовах епідемії, наголошуючи, що вірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку COVID-19, агресивний і швидко розповсюджується.

Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил! — резюмував мер Кива.

Вперше Кличко захворів на COVID-19 у другій половині жовтня 2020 року. Тоді він також працював з дому перебуваючи на самоізоляції. 4 листопада 2020 року Кличко повідомив, що одужав і повертається до активної роботи.