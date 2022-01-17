ДБР у день суду над Порошенком повідомило фабулу “вугільної справи”

https://racurs.ua/ua/n165806-dbr-u-den-sudu-nad-poroshenkom-povidomylo-fabulu-vugilnoyi-spravy-video.html

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Деталі «вугільної справи», по якій проходять екс-президент Петро Порошенко та нардеп Віктор Медведчук, повідомили 17 січня у Держбюро розслідувань.

Виявилося, що Медведчук із відома Порошенка домовлявся про блокування постачання вугілля з Росії. Мета цих дій, за версією слідчих ДБР, — посилити залежність України від постачання вугілля від терористичних організацій.

Таку версію оприлюднила на брифінгу прес-секретар і радник ДБР Тетяна Сап’ян.

Вона зачитала для журналістів фабулу розслідування, згідно з якою Медведчук за домовленістю з Порошенком нібито погодив з керівництвом Росії заходи щодо обмеження постачання вугілля. Це мало б змусити Україну домовлятися з терористичними організаціями в ОРДЛО.

Медведчук нібито керував переговорами з росіянами, а Порошенко забезпечував загальне керівництво процесом та кадри для його проведення.

Сап’ян також заявила, що 17 січня співробітники ДБР у приміщенні аеропорту «Київ» виконали усі вимоги Кримінального процесуального кодексу України щодо вручення Порошенку процесуальних документів, а саме клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та повістки про виклик на 11.00 до Печерського райсуду для його розгляду.

Однак оточення п’ятого президента України штучно створювало передумови для того, щоб завадити слідчим виконати їх законні дії, — сказала спікер ДБР.

14 січня Держбюро розслідувань заявляло, що Порошенко нібито ухилявся від отримання повістки до суду і взяв квиток на літак вже після того, як йому намагалися її вручити.

Запобіжний захід екс-президенту почали обирати 17 січня у Печерському райсуді Києва.