Мільярдер Ілон Маск, фото: Telekririka

https://racurs.ua/ua/n165807-koronavirus-zbagatyv-blagodiynyky-nazvaly-dohody-desyaty-milyarderiv.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу і пов’язані з нею карантинні заходи призвели до збідніння мільйонів людей у світі.

Водночас статки 10 найбагатших людей світу за час пандемії зросли понад удвічі — до 1,5 трлн дол. США. Про це свідчать результати дослідження, проведеного об'єднанням благодійних організацій Oxfam, результати якого оприлюднили 17 січня, повідомляє видання «Суспільне».

Фактично щодня під час пандемії виникав новий мільярдер, тоді як 99% світу через локдауни, скорочення міжнародної торгівлі й туризму лише бідніли, — наголошує виконавчий директор британського представництва Oxfam Дхананджаян Сріскандараджа.

Зазначається, що до пандемії COVID-19 близько половини населення планети (3,2 млрд людей) жили за межею бідності. За час пандемії кількість таких осіб зросла на 160 млн.

В Oxfam зазначають, що якби на прибуток десяти найбагатших людей світу, отриманий за час пандемії, наклали 99-відсотковий одноразовий податок, у них все одно б було на 8 млрд дол. більше, ніж до пандемії.

Для мільярдерів пандемія стала «золотою лихоманкою», — наголошує референт Oxfam Мануель Шмітт. — Уряди закачали в економіку мільярди, проте більша частина (цих грошей — ред.) залишилася у людей, які особливо виграють від курсів акцій.

Джерело: «Суспільне»