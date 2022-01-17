Во время поздравления Геннадия Труханова, скриншот видео

https://racurs.ua/n165811-s-bayanom-i-gitaroy-imeninniku-truhanovu-vo-vremya-soveschaniya-podarili-kepku.html

Ракурс

Геннадию Труханову, мэру Одессы, сегодня, 17 января, исполнилось 57 лет.

Так что аппаратное совещание в мэрии Одессы сегодня началось с поздравлений от музыкантов и вручения городскому голове кепки, сообщает издание 048.ua.

Сначала слово взял заместитель городского головы Олег Брындак.

Геннадий Леонидович, если знаете, у нас, согласно Уставу города, обращение более 200 одесситов рассматривается непосредственно городским головой. Сегодня к нам обратилась, наверное, инициативная группа от тысяч одесситов, и, если позволите, мы предоставим им слово, — заявил он.

После этого в зал вошел коллектив музыкантов «Мамины дети» с гитарами и баяном. Они исполнили песню «Ты одессит, Миша», заменив в ней имя «Гена».

Кроме пожеланий новых побед и здоровья, музыканты вручили Труханову кепку.

Зная, как Геннадий Леонидович с трепетом относится к основному одесскому головному убору — фуражке, кепке — от всего сердца хочу подарить этот головной убор. Перед тем, как шить, твид полоскали в Черном море, поэтому она намоленна, — сказал один из музыкантов.

После музыкального поздравления глава облгосадминистрации Одесской области Сергей Гриневецкий поздравил именинника и подарил ему три книги:

«Психология влияния» Роберта Чалдини;

«Никогда не сдавайтесь» Уинстона Черчилля;

«Правила успеха» Джека Конфилда.

Напоследок в зале заседаний прозвучала песня «Ах, Одесса моя».

Напомним, в октябре Высший антикоррупционный суд назначил Труханову залог в размере 30 млн грн по делу о незаконном завладении землей.

Источник: 048.ua