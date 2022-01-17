Родичів Назарбаєва викинули з влади у Казахстані

Нурсултан Назарбаєв, фото: Sputnik

https://racurs.ua/ua/n165814-rodychiv-nazarbaieva-vykynuly-z-vlady-u-kazahstani.html

Ракурс

У Казахстані за час, що минув з початку заворушень, від влади усунули родичів колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Так, посаду голови національної палати підприємців «Атамекен» залишив зять Назарбаєва Тимур Кулібаєв. Про це йдеться в заяві, опублікованій сьогодні, 17 січня, на сайті палати.

Посаду голови президії нацпалати він обіймав з 2013 року.

Кулібаєв одружений із середньою донькою Назарбаєва Динарою.

Раніше посади втратили два інші зяті колишнього президента — голова правління АТ «КазТрансОйл» Дімаш Досанов, одружений з молодшою донькою Назарбаєва Аліє, та голова правління АТ «Національна компанія QazaqGaz» Кайрат Шаріпбаєв, чоловік старшої дочки Назарбаєва Дариги.

Причини їх відставки не називалися, відомо лише, що такі рішення ухвалили наради директорів компаній.

Крім того, з посади першого заступника голови Комтету нацбезпеки Казахстану звільнено племінника Назарбаєва Самата Абіша. Про це повідомляється на сайті президента Казахстану.

Цю посаду Абіш обіймав з 2015 року.

Сам Назарбаєв не з’являвся на публіці після 28 грудня 2021 року і не зробив жодної заяви під час масових протестів, які відбувалися на початку січня 2022 року.

Повідомлялося, що він та його дочки із сім’ями залишили країну, проте посол Казахстану в Азербайджані Сержан Абдикарімов стверджує, що Назарбаєв перебуває в столиці країни Нур-Султані.