Назарбаєв вперше прокоментував протести у Казахстані

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Ракурс

Нурсултан Назарбаєв 18 січня вперше прокоментував протести у Казахстані.

Перший президент країни та «лідер нації» виголосив офіційну заяву, яка транслювалася на ТБ і в мережі.

За його словами, в Казахстані відбувся внутрішньоелітний конфлікт всередині команди Назарбаєва і станом на зараз ключові питання перерозподілу ресурсів вже вирішені. Залишається відкритим питання тільки формальної передачі влади над правлячою партією «Нур-Отан».

Назарбаєв назвав метою «організованих заворушень та атаки на Казахстан» руйнування цілісності країни та засад держави.

Ці події ще раз показують, що незалежність треба берегти як зіницю ока, — заявив Назарбаєв.

Назарбаєв вперше прокоментував протести у Казахстані

Відповідаючи на «чисельні звернення», що надійшли на його адресу, і на публікації у ЗМІ, Назарбаєв нагадав, що в 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву, який зараз має всю повноту влади в країні і є головою Ради безпеки країни, а незабаром його оберуть і головою правлячої партії «Нур-Отан», яку нині очолює сам Назарбаєв.

З 2019 року я пенсіонер і зараз перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав. Жодного конфлікту чи протистояння в еліті країни немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні, — заявив Назарбаєв.

У розпал протестів ЗМІ повідомляли про можливий від’їзд Назарбаєва та його сім’ї з Казахстану. Наголошувалося, що першого президента країни не бачили на публіці з кінця грудня, коли він відвідував Петербург напркиінці 2021 року.

Киргизькі журналісти 6 січня повідомили, що в Бішкеку приземлилися два літаки, які належали родині Назарбаєва. 5 січня Токаєв заявив, що змінив Назарбаєва на чолі Ради безпеки, хоча за законом посада була закріплена за першим президентом довічно.

Наступного дня прес-служба президента Білорусії оголосила, що Олександр Лукашенко поговорив із Назарбаєвим телефоном. 8 січня прес-секретар Назарбаєва заявив, що той не залишав Нур-Султан і передав посаду голови Ради безпеки Токаєву добровільно.

«Ракурс» повідомляв, що у Казахстані за час, що минув з початку заворушень, від влади усунули родичів Назарбаєва.