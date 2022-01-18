Мовний омбудсмен з'явиться в українському футбольному клубі

https://racurs.ua/ua/n165861-movnyy-ombudsmen-z-yavytsya-v-ukrayinskomu-futbolnomu-klubi.html

Ракурс

Мовний омбудсмен з’явиться у футбольному клубі Української прем'єр-ліги.

Воротар Богдан Когут відтепер виконуватиме у «Вересі» з Рівного функції мовного омбудсмена.

Про це повідомив президент народного клубу «Верес» Іван Надєїн. На загальнокомандних зборах він сказав, що публічні коментарі та інтерв‘ю від імені клубу мають даватися виключно українською мовою.

Головне завдання Богдана — підказувати і допомагати іншим гравцям. Це нормально сприйняли усі в команді. Вважаю, що людям має бути соромно, якщо вони не можуть спілкуватися українською мовою. Когут має авторитет в команді. Він україномовний. Тому допомагатиме іншим, позитивно впливатиме на інших футболістів, — цитують Надєїна соцмережі рівненського клубу.

«Верес» у грудні 2021 року повідомив про дисциплінарне покарання та пообіцяв повністю перейти на українську мову. Клуб тоді опублікував офіційну заяву щодо штрафних санкцій, накладених на клуб за інтерв’ю гравців після матчу 17 туру чемпіонату України з футболу «Динамо» — «Верес».

Футболісти відповідали на запитання журналістів російською мовою, за що клуб покараний. Деталі цього випадку не повідомлялися.

Надалі представники народного клубу «Верес» даватимуть інтерв’ю та коментарі для ЗМІ тільки українською мовою. Для тих футболістів або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні, клуб готовий організувати курси з вивчення української, — зазначалося в заяві.

Президент «Вереса» Надєїн тоді зазначав, що в команді з’явилася тенденція до переходу на спілкування українською мовою, а за коментарі російською гравцям клубу «було соромно».