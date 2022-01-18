Языковой омбудсмен появится в украинском футбольном клубе

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Языковой омбудсмен появится в футбольном клубе Украинской премьер-лиги.

Вратарь Богдан Когут отныне будет выполнять в «Вересе» из Ровно функции языкового омбудсмена.

Об этом сообщил президент народного клуба Вересс Иван Надеин. На общекомандном собрании он сказал, что публичные комментарии и интервью от имени клуба должны даваться исключительно на украинском языке.

Главная задача Богдана — подсказывать и помогать другим игрокам. Это нормально приняли все в команде. Считаю, что людям должно быть стыдно, если они не могут общаться на украинском. Когут пользуется авторитетом в команде. Он украиноязычный. Поэтому будет помогать другим, положительно влиять на других футболистов, — цитируют Надеина соцсети ровенского клуба.

Ровенский клуб в декабре 2021 года сообщил о дисциплинарном наказании и пообещал полностью перейти на украинский язык. «Верес» тогда опубликовал официальное заявление по поводу штрафных санкций, наложенных на клуб за интервью игроков после матча 17 тура чемпионата Украины по футболу «Динамо» — «Верес».

Футболисты отвечали на вопросы журналистов на русском языке, за что клуб наказан. Детали этого случая не сообщались.

В дальнейшем представители народного клуба «Верес» будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского, — отмечалось в заявлении.

Президент «Вереса» Надеин тогда отмечал, что в команде появилась тенденция к переходу в общении на украинский язык, а за комментарии на русском игрокам клуба «было стыдно».