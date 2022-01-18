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Ракурс
Социологи рассказали, верят ли люди их опросам. Фото: Укринформ

Социологи рассказали, верят ли люди их опросам

18 янв 2022, 12:47
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Социологи выяснили, сколько граждан Украины доверяют их исследованиям.

Декабрьский опрос 2021 года показал, что 37% опрошенных доверяют данным давно работающих социологических организаций, а 23% — не доверяют. Другие граждане не имеют определенного мнения по этому поводу. Уровень доверия к данным социологических опросов за последние годы несколько уменьшился — с 41% в 2020 году до 37% в 2021 году. Баланс доверия и недоверия составляет +14%, год назад он равнялся +20%. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

По информации социологов, уровень доверия к результатам социологических опросов организаций, которые уже давно работают и публикуют результаты своих исследований, среди населения Украины за последние 17 лет сначала существенно повысился — с 36% в 2002 году до 47% в 2004 году. Долгое время уровень доверия оставался более или менее стабильным с некоторыми колебаниями (49% плюс-минус 2%) к 2017 году, но в 2018 году снизился до 43%. Также этот уровень снизился с 41% в 2020 году до 37% в 2021 году.


Инфографика: КМИС

Напомним, результаты соцопроса КМИС свидетельствуют, что вторжение России в Украину считают реальной угрозой 49,2% украинцев. Зато еще 41,4% думают, что нападения не будет.

Источник: Ракурс


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