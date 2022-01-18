В Украине будут бороться с курением

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Антитабачные ограничения в Украине существенно усилятся.

Это предусматривает подписанный президентом Владимиром Зеленским 6 января закон о здравоохранении населения от вредного влияния табака. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Отмечается, что этот закон вступает в силу поэтапно, что даст время адаптироваться к новым условиям. Большая часть положений закона начнет действовать спустя 18 месяцев со дня опубликования. Исключения составляют два пункта:

Минздрав должен разработать и утвердить тексты, иллюстрации медицинского предупреждения, порядок нанесения их производителями на курительные изделия (этот пункт начнет действовать с момента опубликования закона);

вводится запрет на продажу табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания лицам, не достигшим 18 лет (этот пункт начнет действовать через шесть месяцев со дня опубликования закона).

Закон также уточняет перечень общественных мест, где через шесть месяцев со дня его опубликования было запрещено употребление соответствующих изделий:

в лифтах и таксофонах;

в помещениях и территории заведений здравоохранения;

в помещениях и территории учебных заведений;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;

в местах общего использования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего использования, который используется для перевозки пассажиров, в том числе такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках общественного транспорта.