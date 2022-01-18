В Україні боротимуться з палінням

https://racurs.ua/ua/n165859-antysygaretna-revoluciya-u-radi-nazvaly-etapy-vvedennya-drakonivskyh-zahodiv.html

Ракурс

Антитютюнові обмеження в Україні істотно посиляться.

Це передбачає підписаний президентом Володимиром Зеленським 6 січня закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Зазначається, що цей закон набуває чинності поетапно, що дасть час на адаптацію до нових умов. Більша частина його положень закону почнуть діяти через 18 місяців з дня опублікування. Винятки складають два пункти:

МОЗ має розробити та затвердити тексти, ілюстрації медичного попередження, порядок нанесення їх виробниками на вироби для куріння (цей пункт почне діяти з моменту опублікування закону);

вводиться заборона на продаж тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їхнім вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння особам, які не досягли 18 років (цей пункт почне діяти через шість місяців з дня опублікування закону).

Закон також уточнює перелік громадських місць, де через шість місяців з дня його опублікування буле заборонено вживання відповідних виробів:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту.