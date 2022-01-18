Госсекретарь Блинкен летит в Украину — СМИ

https://racurs.ua/n165858-gossekretar-blinken-letit-v-ukrainu-smi.html

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Госсекретарь США прилетит в Украину 19 января

Завтра с официальным визитом в Киев прибудет Энтони Блинкен. Точная повестка дня переговоров неизвестна, сообщает «Зеркало недели».

Издание пишет, что могут обсуждаться вопросы безопасности Украины, дополнительная военная помощь, а также санкции в случае нападения России на Украину.

На сайтах МИД Украины или Офиса президента о визите Блинкена к моменту выхода новости не сообщалось.

О приезде Блинкена сообщили также источники «Лиги». Они говорят и о вероятной встрече госсекретаря с президентом Украины.

Напомним, что 17 января в Киеве была министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сегодня в Украину прибыла министр иностранных дел Канады. Кроме того, в Киеве находится делегация Сената США.

На прошлой неделе, 10−13 января, состоялись три раунда переговоров, посвященных российским претензиям по поводу европейской безопасности: переговоры делегаций России и США в Женеве, заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ.

По их итогам Москва получила конкретный отказ на свое завуалированное предложение по разделу мира на новые сферы влияния.

Блинкен заявлял ранее, что после окончания переговоров России со Штатами, НАТО и ОБСЕ в Вашингтоне планируется провести консультации с союзниками и партнерами.

Источник: Зеркало недели