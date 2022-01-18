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Ракурс
Российские военные в Беларуси. Фото: mil.by

Беларусь объявила дату совместных с Россией военных учений (ФОТО, ВИДЕО)

18 янв 2022, 12:11
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Совместные белорусско-российские учения состоятся в феврале 2022 года.

Из Российской Федерации уже начали прибывать военнослужащих из состава Вооруженных сил. Это происходит в соответствии с «утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства». Об этом 18 января сообщило Министерство обороны Беларуси.

Оборонное ведомство также обнародовало кадры прибытия железнодорожного эшелона с российской военной техникой. После разгрузки военные страны-агрессора должны отправиться в район выполнения задач.

Отмечается, что учения «Союзная решимость-2022» состоятся с 10 по 20 февраля, до 9 февраля проведут передислокацию войск и создадут группировку.

Российские военные в Беларуси. Фото: mil.by

Российские военные в Беларуси. Фото: mil.by

Российские военные в Беларуси. Фото: mil.by


Напомним, 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на украино-белорусской границе идет наращивание подразделений силовиков. В ответ диктатор пригрозил провести в Беларуси совместные с Россией «солидные» военные учения. По его словам, учения будут предусматривать отработку противостояния странам Прибалтики, Польши и Украины. Отмечается, что маневры начнутся уже в феврале.

Источник: Ракурс


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