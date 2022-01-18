В Украине 19 января отмечают Крещение, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n165856-nyryanie-v-prorub-na-kreschenie-ne-smoet-grehi-pcu.html

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В Украине прижилась традиция ныряния в прорубь на Крещение по юлианскому календарю — 19 января.

Несмотря на устоявшееся мнение, купание в проруби на Крещение не имеет ничего общего со «смыванием» грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения, подчеркивает пресс-служба Православной церкви Украины (ПЦУ).

Погружение в прорубь не смывает грехи, потому что грех — это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы ее вылечить, нужно сначала ее выявить, от всего сердца покаяться и измениться, — подчеркивают в ПЦУ.

В ПЦУ добавляют, что священники освящают воду в этот день не для того, чтобы в ней купались, и верующим следует относиться к ней прежде всего как к святыне.

Отмечается, что согласно Евангелию, во время Крещения Иисуса Христа себя открыла миру полнота Пресвятой Троицы — сын Божий пришел креститься, голос Бога-Отца раздавался с небес, Дух Святой сходил как голубь. В этом состоит содержание праздника и поэтому он также называется Богоявлением.

Так что, как грешные люди могут «подражать» Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах? С какой целью и как именно «подражают»? — подчеркивают в ПЦУ. — При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, «подогреваться» спиртными напитками, не сдерживаться в брани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду.

Кроме того, добавляют в ПЦУ, температура воды в реке Иордан, в которой произошло крещение Христа, не является ледяной, в отличие от украинских рек, и в это время года достигает +12…+16° тепла.