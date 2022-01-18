В Україні 19 січня відзначають Водохреще, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n165856-pirnannya-v-opolonku-na-vodohresche-ne-zmyie-grihy-pcu.html

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В Україні прижилася традиція пірнання в ополонку на Водохреще за юліанським календарем — 19 січня.

Попри усталену думку, купання в ополонці на Водохреща не має нічого спільного зі «змиванням» гріхів, отриманням особливого Божого благословіння чи духовного очищення, наголошує прес-служба Православної церкви України (ПЦУ).

Занурення в ополонку не змиває гріхи, бо гріх — це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб її вилікувати, потрібно спочатку її виявити, від щирого серця покаятись та змінитися, — наголошують у ПЦУ.

У ПЦУ додають, що священники освячують воду цього дня не для того, щоб у ній купалися, і вірянам слід ставитися до неї передусім як до святині.

Зазначається, що, згідно з Євангелієм, під час Хрещення Ісуса Христа себе відкрила світу повнота Пресвятої Трійці — син Божий прийшов хреститися, голос Бога-Отця лунав з небес, Дух Святий сходив, як голуб. В цьому полягає зміст свята і через це воно також має назву Богоявлення.

Тож як грішні люди можуть «наслідувати» Ісуса Христа, купаючись взимку у водоймах? З якою метою і як саме «наслідують»? — наголошують у ПЦУ. — При цьому, не соромлячись оголювати напоказ власне тіло, «підігріватися» спиртними напоями, не стримуватися у лайці під час фізичних відчуттів через занурення у крижану воду.

Крім того, додають у ПЦУ, температура води в річці Йордан, в якій відбулося хрещення Христа, не є крижаною, на відміну від українських річок, і в цю пору року сягає +12…+16° тепла.