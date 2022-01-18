Коронавирус подставил Европу под удар гриппа — еврорегулятор

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Причиной всплеска сезонного гриппа в Европе назвали малую мобильность населения стран ЕС из-за пандемии коронавируса.

Карантинные ограничения привели к уменьшению иммунитета к сезонным вирусам, цитирует Reuters представителя регулятора Еврокомиссии в области медицины.

В Европе прогнозируют одновременное повышение заболеваемости коронавирусом и сезонным гриппом. Такое явление называют «твиндемией».

Меня очень беспокоит грипп, ведь в течение длительного времени население европейских стран почти не циркулировало между собой, мы можем отойти от обычных сезонных гриппов, — заметил эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Пасси Пенттинен.

Кроме того, карантин, ношение масок и социальное дистанцирование, ставшие нормой в Европе во время пандемии COVID-19, почти полностью лишили континент гриппа минувшей зимой. Это временно уничтожило вирус, который за год в мире убивает 650 тыс. человек (данные ЕС).

Но сейчас ситуация изменилась, поскольку страны принимают менее строгие меры по борьбе с COVID-19 из-за широкой вакцинации. Поэтому с середины декабря вирусы гриппа распространяются в Европе быстрее, чем ожидалось.

Если мы начнем отменять все меры, меня очень волнует грипп, поскольку у нас было такое долгое время почти без циркуляции среди населения Европы, — сказал Пентиннен.

Он считает, что снятие ограничительных мер весной может продолжить распространение гриппа далеко за пределы обычного конца европейского сезона в мае. В Европу может вернуться пандемия сезонного гриппа, а его распространение растянется до начала лета.

Тяжелых случаев гриппа сейчас не фиксируют, однако есть риски ухудшения ситуации.

В декабре 2021 года количество случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии стабильно росло до 43% в последнюю неделю года. Этот показатель значительно ниже допандемического.

Кроме того, эффективность вакцин против гриппа может существенно снизиться из-за паузы в циркуляции сезонных гриппов.

В отчете ECDC также добавили, что так называемая «твиндемия» может привести к нагрузке на систему здравоохранения стран ЕС, ныне переживающих ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением варианта коронавируса «Омикрон».

Источник: Reuters