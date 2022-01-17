ООН пугает мир новой пандемией

https://racurs.ua/n165837-oon-pugaet-mir-novoy-pandemiey.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает бушевать, однако миру уже стоит готовиться к следующей пандемии.

Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал мир лучше готовиться к новым рискам. Об этом он заявил в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), — сказал он.

Он напомнил, что ранее предполагалось вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% к средине 2022 года, но человечество еще далеко от этих целей.

Это постыдно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин, прямо сейчас, — подчеркнул он.



Он считает, что все страны и все производители должны уделять приоритетное внимание поставкам вакцин для механизма COVAX и поддерживать местное производство тестов, вакцин и методы лечения по всему миру.

Напомним, ранее мы сообщали, что лечить коронавирус еще двумя препаратами разрешила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Теперь для лечения можно использовать «Барицитиниб» и «Сотровимаб».