ООН лякає світ новою пандемією

https://racurs.ua/ua/n165837-oon-lyakaie-svit-novou-pandemiieu.html

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Коронавірус у світі продовжує вирувати, проте світові вже варто готуватися до наступної пандемії.

Генсек Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерреш закликав світ краще готуватися до нових ризиків. Про це він заявив у процесі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Ми повинні готуватися до наступної пандемії, інвестуючи в моніторинг, раннє виявлення і плани зі швидкого реагування в кожній країні, а також зміцнювати авторитет Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), — сказав він.

Він нагадав, що раніше передбачалося вакцинувати 40% населення планети до кінця 2021 року і 70% до середини 2022 року, але людство ще далеко від цих цілей.

Це ганебно, але показники вакцинації в країнах з високим рівнем доходу в сім разів вищі, ніж в африканських країнах. Нам потрібна справедливість у питанні розподілу вакцин, прямо зараз, — наголосив він.



Він вважає, що всі країни та всі виробники повинні приділяти пріоритетну увагу постачанням вакцин для механізму COVAX і підтримувати місцеве виробництво тестів, вакцин і методи лікування по всьому світу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікувати коронавірусу ще двома препаратами дозволила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Тепер для лікування можна використовувати «Баріцітініб» і «Сотрівімаб».