Коронавірус підставив Європу під удар грипу - єврорегулятор

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Причиною сплеску сезонного грипу в Європі назвали малу мобільність населення країн ЄС через пандемію коронавіруса.

Карантинні обмеження призвели до зменшення імунітету до сезонних вірусів, цитує Reuters представника регулятора Єврокомісії у сфері медицини.

У Європі прогнозують одночасне підвищення захворюваності на коронавірус і сезонний грип. Таке явище називають «твіндемією».

Мене дуже непокоїть грип, адже протягом тривалого часу населення європейських країн майже не циркулювало між собою, ми можемо відійти від звичайних сезонних грипів, — зауважив експерт Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) Пасі Пенттінен.

Карантин, носіння масок і соціальне дистанціювання, які стали нормою в Європі під час пандемії COVID-19, майже повністю позбавили континент грипу минулої зими. Це тимчасово знищило вірус, який у світі вбиває 650 тис. людей на рік (дані ЄС).

Але тепер ситуація змінилася, оскільки країни вживають менш суворі заходи для боротьби з COVID-19 через широку вакцинацію.

Тому з середини грудня віруси грипу поширюються в Європі швидше, ніж очікувалося.

Якщо ми почнемо скасувати всі заходи, мене дуже хвилює грип, оскільки у нас був такий довгий час майже без циркуляції серед населення Європи, — сказав Пентіннен.

Він вважає, що зняття обмежувальних заходів навесні може продовжити поширення грипу далеко за межі звичайного кінця європейського сезону в травні. До Європи може повернутися пандемія сезонного грипу, а його поширення розтягнеться до початку літа.

Тяжких випадків грипу нині не фіксують, однак є ризики погіршення ситуації.

У грудні 2021 року кількість випадків грипу в європейських відділеннях інтенсивної терапії стабільно зростала до 43% в останній тиждень року. Цей показник значно нижчий за допандемійний.

Крім того, ефективність вакцин проти грипу може суттєво знизитися через паузу у циркуляції сезонних грипів.

У звіті ECDC також додали, що так звана «твіндемія» може призвести до навантаження на систему охорони здоров’я країн ЄС, які нині переживають погіршення епідеміологічної ситуації у зв’язку із поширенням варіанту коронавірусу «Омікрон».