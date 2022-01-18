Пять общих симптомов «Омикрона» и «Дельты» назвали украинские медики

Общие симптомы «Омикрона» и «Дельты». Фото: gazeta.ru

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Перечень симптомов штамма коронавируса «Омикрон» назвали в Министерстве здравоохранения.

Медики не обнаружили существенного отличия признаков «Омикрона» от симптомов штамма «Дельта», который сейчас доминирует в Украине. Специалисты назвали общие симптомы этих вариантов ковида. Этот перечень создан на основе отчетов о подтвержденных случаях нового штамма. Об этом 18 января сообщило Министерство здравоохранения.

Типичными симптомами «Омикрона» являются:

насморк (73%);

головная боль (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боль в горле (59,6%).

Кроме того, в случае инфицирования «Омикроном» у больных также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%). Также новый вариант может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы.

Из-за стремительного распространения «Омикрона» в опасности находятся те, кто не прошел хотя бы базового курса вакцинации против COVID-19, — заявили в Минздраве и призвали обращаться к семейному украинцу в случае появления каких-либо симптомов ОРВИ.



Напомним, по состоянию на 18 января в Украине показатели уже в четырех областях соответствуют уровню «оранжевой» зоны — Ивано-Франковской области, Ровенской области, Сумской области и Черновицкой области.