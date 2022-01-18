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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Волынская ОГА

Уже четыре области стали «оранжевыми» — коронавирус в Украине

18 янв 2022, 10:31
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Минздрав периодически пересматривает границы карантинных зон в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

На сегодня, 18 января, в Украине показатели уже в четырех областях соответствуют уровню «оранжевой» зоны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

«Оранжевые» эпидемические показатели зафиксированы в следующих регионах:

  • Ивано-Франковской области;
  • Ровенской области;
  • Сумской области;
  • Черновицкой области.

Во всех этих регионах зафиксировано превышение коэффициента обнаружения случаев инфицирования. Кроме того, в Ивано-Франковской области превышены показатели уровня госпитализации и динамики уровня госпитализации.

Остальные области — в «желтой» зоне.

По состоянию на 17 января уровень заболеваемости в стране составил 236 на 100 тыс. человек, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.


Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 января, зафиксировали более 8,5 тыс. новых случаев COVID-19.

Источник: Ракурс


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