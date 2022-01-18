В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Волынская ОГА

https://racurs.ua/n165849-uje-chetyre-oblasti-stali-oranjevymi-koronavirus-v-ukraine.html

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Минздрав периодически пересматривает границы карантинных зон в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

На сегодня, 18 января, в Украине показатели уже в четырех областях соответствуют уровню «оранжевой» зоны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

«Оранжевые» эпидемические показатели зафиксированы в следующих регионах:

Ивано-Франковской области;

Ровенской области;

Сумской области;

Черновицкой области.

Во всех этих регионах зафиксировано превышение коэффициента обнаружения случаев инфицирования. Кроме того, в Ивано-Франковской области превышены показатели уровня госпитализации и динамики уровня госпитализации.

Остальные области — в «желтой» зоне.

По состоянию на 17 января уровень заболеваемости в стране составил 236 на 100 тыс. человек, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 января, зафиксировали более 8,5 тыс. новых случаев COVID-19.