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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Волынская ОГА
Уже четыре области стали «оранжевыми» — коронавирус в Украинеhttps://racurs.ua/n165849-uje-chetyre-oblasti-stali-oranjevymi-koronavirus-v-ukraine.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Минздрав периодически пересматривает границы карантинных зон в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.
На сегодня, 18 января, в Украине показатели уже в четырех областях соответствуют уровню «оранжевой» зоны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
«Оранжевые» эпидемические показатели зафиксированы в следующих регионах:
- Ивано-Франковской области;
- Ровенской области;
- Сумской области;
- Черновицкой области.
Во всех этих регионах зафиксировано превышение коэффициента обнаружения случаев инфицирования. Кроме того, в Ивано-Франковской области превышены показатели уровня госпитализации и динамики уровня госпитализации.
Остальные области — в «желтой» зоне.
По состоянию на 17 января уровень заболеваемости в стране составил 236 на 100 тыс. человек, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 17 января, зафиксировали более 8,5 тыс. новых случаев COVID-19.
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