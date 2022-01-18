Канада перебросила в Украину подразделение элитного спецназа. Фото: autogear.ru

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Отряд сил специального назначения Канада направила в Украину.

В Украину прибудут бойцы элитного спецназа бойцы Канадского полка специального назначения (CSOR). Иностранные военнослужащие будут помогать своему дипломатическому корпусу в случае вторжения России в Украину. В частности, отряд должен помочь разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай обострения ситуации. Об этом сообщает издание Global News со ссылкой на свои источники.

Армия Канады и правительство официально не подтвердили присутствие нового контингента в Украине. В Оттаве заявили, что силы спецопераций участвуют в совместных усилиях по помощи Киеву.

По словам спикера спикер командования спецопераций Канады майора Амбера Бино, что бойцы спецназа проводят обучение, передают инструкторский и лидерский опыт украинским коллегам с 2020 года. Новый контингент к обучению не привлекали.

Напомним, Министр обороны Британии Бен Уоллес 17 января заявил, что Лондон поделится с Украиной легкими противотанковыми системами. Впоследствии стало известно, что Лондон уже направил в Украину военно-транспортные самолеты С-17 с оружием.

Источник: Global News