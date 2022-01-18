Канада перекинула в Україну підрозділ елітного спецназу. Фото: autogear.ru

https://racurs.ua/ua/n165848-kanada-perekynula-v-ukrayinu-pidrozdil-elitnogo-specnazu.html

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Загін сил спеціального призначення Канада направила в Україну.

До України прибудуть бійці елітного спецназу — бійці Канадського полку спеціальних операцій (CSOR). Іноземні військовослужбовці допомагатимуть своєму дипломатичному корпусу у разі вторгнення Росії в Україну. Зокрема, загін має допомогти розробити план з евакуації канадських дипломатів на випадок загострення ситуації. Про це повідомляє видання Global News із посиланням на свої джерела.

Армія Канади та уряд офіційно не підтвердили присутність нового контингенту в Україні. В Оттаві заявили, що сили спецоперацій беруть участь у спільних зусиллях з допомоги Києву.

За словами спікера спікер командування спецоперацій Канади майора Амбера Біно, що бійці спецназу проводять навчання, передають інструкторський та лідерський досвід українським колегам із 2020 року. Новий контингент до навчання не залучали.

Нагадаємо, Міністр оборони Британії Бен Воллес 17 січня заявив, що Лондон поділиться з Україною легкими протитанковими системами. Згодом стало відомо, що Лондон вже направив до України військово-транспортні літаки С-17 зі зброєю.

Джерело: Global News