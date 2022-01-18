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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Волинська ОДА
Вже чотири області стали «помаранчевими» — коронавірус в Україніhttps://racurs.ua/ua/n165849-vje-chotyry-oblasti-staly-pomaranchevymy-koronavirus-v-ukrayini.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим МОЗ періодично переглядає межі карантинних зон, залежно від епідемічної ситуації в регіонах.
Станом на сьогодні, 18 січня, в Україні показники вже у чотирьох областях відповідають рівню «помаранчевої» зони. Про це свідчать дані на сайті МОЗ.
«Помаранчеві» епідемічні показники зафіксовано в таких регіонах:
- Івано-Франківській області;
- Рівненській області;
- Сумській області;
- Чернівецькій області.
В усіх цих регіонах зафіксовано перевищення коефіцієнта виявлення випадків інфікування. Крім того, в Івано-Франківській області перевищено показники рівня госпіталізації та динаміки рівня госпіталізації.
Решта областей — у «жовтій» зоні.
Станом на 17 січня рівень захворюваності по країні становив 236 на 100 тис. осіб, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 січня, зафіксували понад 8,5 тис. нових випадків COVID-19.
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