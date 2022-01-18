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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Волинська ОДА

Вже чотири області стали «помаранчевими» — коронавірус в Україні

18 січ 2022, 10:31
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Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим МОЗ періодично переглядає межі карантинних зон, залежно від епідемічної ситуації в регіонах.

Станом на сьогодні, 18 січня, в Україні показники вже у чотирьох областях відповідають рівню «помаранчевої» зони. Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

«Помаранчеві» епідемічні показники зафіксовано в таких регіонах:

  • Івано-Франківській області;
  • Рівненській області;
  • Сумській області;
  • Чернівецькій області.

В усіх цих регіонах зафіксовано перевищення коефіцієнта виявлення випадків інфікування. Крім того, в Івано-Франківській області перевищено показники рівня госпіталізації та динаміки рівня госпіталізації.

Решта областей — у «жовтій» зоні.

Станом на 17 січня рівень захворюваності по країні становив 236 на 100 тис. осіб, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.


Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 17 січня, зафіксували понад 8,5 тис. нових випадків COVID-19.

Джерело: Ракурс


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