П’ять спільних симптомів «Омікрону» і «Дельти» назвали українські медики

Спільні симптоми «Омікрону» і «Дельти». Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n165854-p-yat-spilnyh-symptomiv-omikronu-i-delty-nazvaly-ukrayinski-medyky.html

Ракурс

Перелік симптомів штаму коронавірусу «Омікрон» назвали у Міністерстві охорони здоров’я.

Медики не виявили суттєвої відмінності ознак «Омікрону» від симптомів штаму «Дельта», який нині домінує в Україні. Фахівці назвали спільних симптомів цих варіантів ковіду. Цей перелік створений на основі звітів про підтверджені випадки нового штаму. Про це 18 січня повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Типовими симптомами «Омікрону» є:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Крім того, в разі інфікування «Омікроном» у хворих також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%). Також новий варіант може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19, — заявили у МОЗ та закликали звертатися до сімейного українця у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ.

Нагадаємо, станом на 18 січня в Україні показники вже у чотирьох областях відповідають рівню «помаранчевої» зони — Івано-Франківській області, Рівненській області, Сумській області та Чернівецькій області.