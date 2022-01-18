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Спільні симптоми «Омікрону» і «Дельти». Фото: gazeta.ru

П’ять спільних симптомів «Омікрону» і «Дельти» назвали українські медики

18 січ 2022, 11:33
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Перелік симптомів штаму коронавірусу «Омікрон» назвали у Міністерстві охорони здоров’я.

Медики не виявили суттєвої відмінності ознак «Омікрону» від симптомів штаму «Дельта», який нині домінує в Україні. Фахівці назвали спільних симптомів цих варіантів ковіду. Цей перелік створений на основі звітів про підтверджені випадки нового штаму. Про це 18 січня повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Типовими симптомами «Омікрону» є:

  • нежить (73%);
  • головний біль (67,5%);
  • втому (63,5);
  • чхання (60%);
  • біль у горлі (59,6%).

Крім того, в разі інфікування «Омікроном» у хворих також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%). Також новий варіант може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19, — заявили у МОЗ та закликали звертатися до сімейного українця у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ.


Спільні симптоми «Омікрону» і «Дельти». Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, станом на 18 січня в Україні показники вже у чотирьох областях відповідають рівню «помаранчевої» зони — Івано-Франківській області, Рівненській області, Сумській області та Чернівецькій області.

Джерело: Ракурс


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