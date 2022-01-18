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Ракурс
На тлі войовничої риторики РФ ставка за євробондами України рекордно зросла

На тлі войовничої риторики РФ ставка за євробондами України рекордно зросла

18 січ 2022, 11:06
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На тлі інформації про приготування Росії до нової прямої агресії в Україну цінні папери Києва в Європі вважаються дедалі більше ризиковими.

Ставка за українськими єврооблігаціями з погашеннями у 2022 році підскочила до рекордних 26,5%.

Це означає, що уряд України може розмістити нові боргові цінні папери тільки за високими відсотками, які можут компенсувати інвесторам можливі ризики.

Котирування єврооблігацій України продовжують падати через загрозу нового вторгнення Росії, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Ціна «найкоротших» у часі паперів із погашенням у вересні 2022 року втратила 3,3%. Тому ставка до погашення за ними підскочила з 19,5% до 26,5% - це рекордний показник.

Збільшується прибутковість й інших бондів уряду України. Ставки за паперами з погашенням у 2023−2024 роках підскочили до 16,3% і 16% відповідно, з погашенням у 2025−2026 роках — до 14,5% і 13,2% відповідно, з погашенням у 2027 році — майже до 12%.

Найдовші євробонди з погашенням у 2032 році впали в ціні на 2,3%, нині їхня ставка до погашення становить понад 11% річних.

Обвал євробондів почався минулого тижня. Тоді через войовничу риторику Росії вони впали на 10−17%, а ставка за найкоротшими паперами підскочила на 18,8%. За цінними паперами із погашенням у 2023−2024 роках ставка збільшилася на 5,7−5,9%.


істотно зріс тиск психологічного чинника і на валютний ринок.

Джерело: «Інтерфакс-Україна».

Джерело: Ракурс


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