Курс валют. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 18 січня до іноземних валют установив Національний банк України.

Курс гривні щодо долара впав на 17 коп., а щодо євро національна валюта подешевшала на 7 коп. Сьогодні долар коштує 28,12 грн. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму майже за рік. Про це повідомив Національний банк України.

За інформацією ресурсу «Мінфін», курсові очікування поліпшуються четвертий квартал поспіль. Середнє значення обмінного курсу через 12 місяців — 28,15 грн/дол. Також повідомляється, що зросла частка респондентів, які очікують, що обмінний курс не перевищить 28 грн/дол. Ця частка становить 50,5% у порівнянні з 35,3% у попередньому опитуванні.

Як розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович у коментарі «РБК-Україна», цього тижня валютний ринок залишатиметься під впливом психологічних чинників, викликаних новинами щодо агресії Росії. Саме тому іноземна валюта перебуватиме під тиском підвищеного попиту. Фахівці очікують, що курс гривні коливатиметься у коридорі 28−28,5 грн за дол.

Котович вважає, що у цьому випадку може зрости пропозиція валюти від експортерів аграрної продукції. Це може допомогти поступово збалансувати валютний ринок.

Нагадаємо, експерти вважають, що курс гривні девальвував на фоні новин про концентрацію російських військ на кордонах з Україною чуток про нову агресію Росії. Схожа ситуація була у квітні 2021 року.

Джерела: «РБК-Україна», «Мінфін»