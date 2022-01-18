Курс валют. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 18 января к иностранным валютам установил Национальный банк Украины.

Курс гривны относительно доллара упал на 17 коп., а относительно евро национальная валюта подешевела на 7 коп. Сегодня доллар стоит 28,12 грн. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума почти за год. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

По информации ресурса «Минфин», курсовые ожидания улучшаются четвертый квартал подряд. Среднее значение обменного курса через 12 месяцев — 28,15 грн/долл. Также сообщается, что выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс не превысит 28 грн/долл. Эта доля составляет 50,5% по сравнению с 35,3% в предыдущем опросе.

Как рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в комментарии «РБК-Украина», на этой неделе валютный рынок будет оставаться под влиянием психологических факторов, вызванных новостями об агрессии России. Именно поэтому иностранная валюта будет находиться под давлением повышенного спроса. Специалисты ожидают, что курс гривны будет колебаться в коридоре 28−28,5 грн за долл.

Котович считает, что в этом случае может вырасти предложение валюты от экспортеров аграрной продукции. Это может помочь постепенно сбалансировать валютный рынок.

Напомним, эксперты считают, что курс гривны девальвировал на фоне новостей о концентрации российских войск на границах с Украиной слухов о новой агрессию России. Похожая ситуация была в апреле 2021 года.

Источники: «РБК-Украина», «Минфин»